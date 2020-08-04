Ноу-хау ивано-франковских дорожников, которые латали ямы на проездах во дворах, вызвало ажиотаж в сети

Какделают ремонт покрытия в проездах между новостройками, продемонстрировали эпичным видео на странице агентства новостей «Фіртка» в соціальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

На записи видно, что коммунальщики поливают ямы смолой из чайника, а затем кладут в них старые куски асфальта. На замечание автора, что такой асфальт долго не продержится, работники уверяют, что все это затолочат катком, и «будет держаться».

«Ничего не чистят, просто в грязь засыпают асфальт и закладывают ямы го*ном старым», – комментирует житель дома на улице Куриного Черноты.

Он грозится, что пожалуется меру города Руслану Марцинкиву, на что один из дорожников «дает добро», отметив, что скоро начальник города будет поблизости. Затем он подчеркивает что улицы, которые он делал, «еще нигде не развалились».

В конце концов автор показывает зрителям ямы на дороге и уходит, так и не добившись от бригады выполнения требования сделать качественный ямковый ремонт.

Ранее мы рассказывали о том, что на Днепропетровщине в любую минуту может рухнуть мост. Он находится недалеко от села Соленое. Местные жители безуспешно добиваются его ремонта на протяжении последнего года.

Примечательно то, что этот мост – единственный путь к местной школе, поэтому дети подвергаются страшной опасности, передвигаясь по нему. Если пройтись по аварийному мосту, то можно заметить большие сквозные ямы и острую арматуру, торчащую вокруг.

Напомним, Кличко разгневал киевлян оправданием за плохие дороги: "В наследство получили".

Как сообщала Politeka, харьковчанам показали километр позора Кернеса.

Также Politeka сообщала, что асфальт ушел под землю возле здания Верховной Рады.