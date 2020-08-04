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Украинцы возмутились ужесточением карантина

Свои комментарии жители Луцка и Тернополя, которые попали в красную карантинную зону, дали в интервью "КП".

"Это издевательство над людьми. Уверена, что выскажу мнение всех лучан: мы "наелись" уже вашего карантина! Люди как болели, так и болеют, вирус есть, не спорю. Но нам надо работать, покупать продукты, ходить в парикмахерские, водить детей в сады, школы, на кружки. Жить, в конце концов!", - возмутилась лучанка Соломия.

Похожая ситуация наблюдаться и в Тернополе. Там произошел скандал в пассажирском поезде, который из-за запрета не собирались останавливать в городе.



Пассажиры возвращались после отдыха, большинство были с детьми-инвалидами. Ожидали своей остановки в Тернополе, но оказалось, что поезда дальнего следования отныне не будут останавливаться в городах красной зоны из-за усиления карантинных ограничений.

Кроме того, местные власти также выступили против внесения некоторых областей в красную зону.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на одном из брифингов заявил, что местные власти не могут самостоятельно принимать решения лишь об ослаблении карантинных ограничений.

"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они могут только усиливать, если считают нужным", — сказал он.

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