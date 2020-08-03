Украинская писательница Оксана Забужко заявила, что Донбасс давно хотели отжать

Она считает, что Россия давно и тщательно планировала разделение Украины. Причем, восток и запад готовился под конкретных политиков.

Об этом она заявила 2018 года, передает Обозреватель.

"Россия очень тщательно планировала демонтаж Украины. Как Донбасс готовили "под Путина", так, например, Закарпатье готовили "под Орбана" (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. – ред.). Венгерский паспорт там и сейчас получить легко", - отметила Забужко.

Писательница вспомнила слова польского политика Радослава Сикорского, который заявлял, что президент России Владимир Путин предлагал Польше территорию Галичины.

"Не сомневаюсь, что Путин действительно, как "проговорился" польский политик Радослав Сикорский, предлагал Галичину Польше. Вот вам дискурс победителей, вот она, "незаконченная война": те же самые карты разделов, что были у гитлеровского Рейха!", - заметила писательница.

Она отметила, что Путин просчитался, ведь он считал, что под его дудку будут плясать все европейские страны, но вышло наоборот.

"И полный шок, что сотрудничать в итоге согласился только Орбан, хотя Кремль полагал, что европейские страны у него уже в кармане. Как Березовский говорил: "Зачем покупать завод, когда можно купить директора?" И вот тут россияне со своим менталитетом просчитались. Жизнь преподнесла им за прошлый год много сюрпризов", - резюмировала Забужко.

Писательница также считает, что жителей Донбасса заранее готовили к агрессии против Украины.

"Мы все живем в этом огромном, мерзком КГБшном детективе. Обрабатывали информационно всю Украину, а Донецкую и Луганскую области – давно и особо старательно. Долгие годы в информпространстве навязывалась мысль: давайте отдадим Донбасс России, там якобы сплошь украиноненавистники живут", - добавила она.