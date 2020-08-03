Тернополь не хочет соблюдать ограничения "красной" зоны, что указывает на проблемы в центральной власти Украины

Недавно стало известно, что в Тернопольском городском совете высказали несогласие с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной" зоне карантина в соответствии с уровнем распространения китайского вируса.

Как сообщает Politeka.net, на эту новость отреагировал политолог Юрий Романенко в своем телеграмм-канале Romanenko Dreams&Nightmare Show, рассказав к чему это может привести Украину.

По его мнению, демарш, устроенный Тернополем, свидетельствует о том, что центральная власть не может управлять регионами Украины, она не умеет коммуницировать с ними, а ее "бормотание перестают воспринимать всерьез". Он также добавил, что власть Украины не умеет коммуницировать, а ее бормотание перестают воспринимать, что ведет к распаду.

"Демарш Луцка, а теперь Тернополя против внесения их в красную ковид зону симптоматичен тем, что местные власти Украины открыто готовы не выполнять решения дурноватого центра. Если центр не может управлять, то регионы не будут принимать решения, которые не имеют под собой оснований и несут большие издержки. Власть не умеет коммуницировать, как следствие, ее бормотание перестают воспринимать", - написал Романенко.

При этом он объяснил, что если центральная власть не научится руководить правильно, то дальше последуют серьезные проблемы в стране, которые могут привести к распаду.

"Пока это государство не рухнет. Дальше или перезагрузка и появление работоспособного центра, или регионализация, федерализация и, в пределе, распад", - заключил эксперт.

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