Бывший командир "батальона" боевиков "Восток" Александр Ходаковский фактически признался в настоящих преступлениях Донбасса
По его словам, так называемые "ополченцы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей занимаются не столько "защитой мирных граждан от фашистов-бандеровцев", сколько убийствами, грабежом, разбоем и насилием в отношении местного населения.
Об этом он заявил в интервью пропагандисту "ДНР" Геннадию Дубовому.
Он рассказал, что боевики "ДНР" активно занимались "крышеванием" бизнеса на оккупированных территориях и выбивали дань с предпринимателей из разного бизнеса, отбирая бизнес. Под "колпаком" у террористов оказалась отрасль производства табачных изделий, а также автозаправки и винно-водочные предприятия.
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"Это самые жирные куски и доходные направления бизнеса, которые всегда востребованы при любых обстоятельствах и любом экономическом состоянии. Неважно, кризис ли или нет", - заявил Ходаковский.
Террорист также признался в том, что донецкий ликеро-водочный завод "Олимп" платил боевикам из "Востока" 90 000 долларов США в месяц за это.
Также ранее сообщалось, что Александр Ходаковский, сделал признание о войне на Донбассе. Так, террорист признался, что у псевдореспублик нет шансов захватить всю территорию левобережной Украины.
Напомним, боевик Ходаковский помог ВСУ зачистить позиции оккупантов на Донбассе.
Как сообщала Politeka, главарь боевиков "ДНР" Ходаковский признался в обстрелах, всплыло сенсационное видео.
Также Politeka писала, что главарь "ДНР" Ходаковский закатил истерику.