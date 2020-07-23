Актер и музыкант Алексей Горбунов указал на главную ценность украинского общества

По его словам, самое ценное в Украине - люди, о которых в последнее время украинцы стали забывать.

Таким мнением он поделился 2017 года в интервью с журналистами портала Karabas.Live

"Люди – вот что самое ценное у нас в Украине. Последнее время начали забывать о тех, кто проливал свою кровь, кто пошел первым – на Майдан, на войну, на Донбасс. Это лучшие. Им не надо было рассказывать, что такое Родина. Она была у них в сердце, а не на словах. Они отдавали за нее жизнь, ни секунды не задумываясь", - заявил известный артист.

По мнению Горбунова, украинцы также забывают о таких простых ценностях, как совесть и долг. Своим самым большим желанием Горбунов называет улыбки на лицах украинцев.

"Когда вы в последний раз слово "совесть" в телевизоре слышали? Совесть, долг – их же за деньги не сыграешь. Но никакие деньги не добавляют таланта", - добавил он.

Также ранее сообщалось, что Алексей Горбунов заявил, что украинцы обязаны примириться с россиянами, чтобы закончилась войну. В другом случае, по мнению актера, вряд-ли получится чего-то добиться.

"Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго длится и люди погибают со всех сторон. И задача всех людей - заканчивать войны вообще и находить выход", - заявил он.



Напомним, что актер Горбунов оправдал Усика и Ломаченко за дружбу с россиянами.

Как сообщала Politeka, Горбунов указал на ошибку Украины, которая существует 20 лет.

Также Politeka писала, звезда российского кино Горбунов решил помочь бойцам АТО деньгами.