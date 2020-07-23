Политически соглашение о полном прекращении огня на Донбассе выглядит как победа Украины

Об этом в своем блоге для Site.ua пишет украинский политолог, журналист, блогер Кирилл Сазонов, передает Politeka.

Эксперт напомнил, что в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы достигли соглашения о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

По его мнению, с политической точки зрения это можно назвать настоящим прорывом.

"Украина дожала Россию до согласия по принципиальному для себя порядку – все начинается с прекращения огня. Также украинская сторона настояла на том, что политическое урегулирование будет лишь после выведения иностранных войск с территории ОРДЛО, разоружения всех НВФ и контроля со стороны Киева над украино-российской границей", – объяснил свою точку зрения Сазонов.

Политолог акцентирует внимание на том, что НВФ – это все те, кто не служит в МВД или ВСУ, речь не идет ни о какой "народной милиции". Однако, отметил эксперт, про серьезную победу можно будет говорить лишь в том случае, когда на фронте на протяжении длительного срока будет наблюдаться тишина.

Россия, продолжил Кирилл Сазонов, уже не единожды показывала, что на условиях Киева она территорию Донбасса покидать не хочет.

"Хочется верить, что Москву втроем реально дожали до уступок. Но перемирие в любой момент может быть сорвано обстрелами с той стороны. А Кремль привычно заявит, что не контролирует боевиков", – предупредил журналист.

Но даже в подобном варианте развития событий Украина, как ни парадоксально, выиграет.

"Всем будет очевидно, что это Россия не держит слово и в который раз прямо нарушает достигнутые договоренности, что позволит нам не просто сохранять санкции, но и требовать их усиления", – подытожил Кирилл Сазонов.

Politeka сообщала, что боевики серьезно поплатились за обстрелы на Донбассе: озвучены новые потери оккупантов.

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