Российскую молодежь необходимо лишить избирательных прав, поскольку она опустилась практически до уровня Украины

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал российский журналист Михаил Леонтьев на одной из российских радиостанций (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)

По его словам, молодежь в РФ не знает истории так же, как и украинцы.

"Мы сейчас дошли до того, что со знанием истории молодым поколением, столкнемся с лишением их избирательных прав. Мы начнем терять страну, это правда. Эти люди ничего не знаю, это почти Украина. Это чудовищно", - заявил он.

Также журналист добавил, что молодежь вовсе не заслуживает права голосовать на выборах.

А вот российский публицист Александр Невзоров имеет совсем иное мнение о российской истории.

По его словам, в истории России "абсолютно нечем гордиться", поскольку "количество лжи в ней давным-давно превысило все мыслимое".

В подтверждение своих слов он рассказал о том, что Александр Невский на самом деле был прислужником орды, собирал дань с русских городов, а тех, которые плохо платили, сжигал.

Ранее мы сообщали, что заместителя главы МИД Украины Василий Боднар отметил, что Россия «приписывает себе чужие победы и перекладывает на других собственную ответственность за преступления».

По мнению Боднара, Москва пытается подорвать европейское евроатлантическое единство. А Варшава и Киев, ставшие объектами пропагандистских атак со стороны России, должны держаться вместе.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.