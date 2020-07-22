За годы аннексии Крыма жители полуострова разделились на несколько групп

Об этом пишет публицист Павел Казарин в своем блоге для Крым. Реалии, передает Politeka.

Указывая на то, что достоверной социологии по вполне понятным причинам быть не может, телеведущий предполагает, что можно говорить о разделении крымчае на три основные группы.

Первая группа, по словам Казарина – это те люди, которые в 2014 году радостно восприняли оппупацию Крыма.

"За прошедшее время они успели сжечь все мосты. Всё, что им доступно, – рефлексии на уровне "царь замечательный, а бояре не очень", – заявил эксперт.

Во второй группе, продолжил Павел Казарин, те люди, которые озабочены выживанием на бытовом уровне.

"Последние шесть лет они сравнивают телевизионную Россию и реальную, которая успела увеличить пенсионный возраст и затянуть пояса своим гражданам", – объяснил публицист.

И, наконец, третья группа – проукраински настроенные жители полуострова, которым пришлось сложнее всего.

"Последние шесть лет им выпало жить в стране, которая отказывается признавать сам факт их существования. Любой несогласный автоматически оказывается в Крыму в зоне риска", – отметил автор.

Третью группу телеведущий условно делит на три части: тех, кто посвящает себя поиску персонального "бункера".

"Их персональный вклад в борьбу с несправедливостью сводится к "уменьшению энтропии вселенной", – продолжил Казарин.

Вторая часть – это те, кто не верят тому, что им рассказывают по телевизору, а затем сами его цитируют, рассуждают о том, что аннексия позволила избежать "большой крови".

И третья часть – те, кто ушел в жесткую внутреннюю эмиграцию.

"Сократили до минимума круг своего общения. Продолжают поддерживать отношения преимущественно с единомышленниками. Чтобы сохранить себя в чуждом окружении – уходят в глухую оборону. Лишь это позволяет им оставаться теми, кем они были на момент аннексии", – резюмировал Павел Казарин.

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