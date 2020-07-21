Известная писательница Оксана Забужко призвала готовиться к развалу России
По ее мнению, так называемые выборы президента России интересны Украине только в том ключе, что очередная "победа" Владимира Путина приблизит неминуемый крах России.
Об этом она рассказала 2018 года в интервью для издания РБК-Украина.
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Она отметила, что украинцы говорят, что с победой Путина практически ничего не изменится, но на самом деле это не так.
"Но вспомните: за последние четыре года столько всего изменилось! Даже за последний год, даже за последний месяц. И пока мы с вами обсуждаем будущие выборы в России, в мире прямо сейчас, в эти часы, происходят гораздо более важные события. На наших глазах творится много поворотных сюжетов", - отметила Забужко.
По ее словам, события в России так или иначе должны оцениваться украинцами с позиции того, что рано или поздно РФ развалится.
"Очередная "победа" Владимира Путина приблизит неминуемый крах и развал России. Давайте исходить из очень простого тезиса. Нашим непосредственным интересом является победа над Россией. Все, что происходит там, должно оцениваться нами с позиций приближения краха этого государства и нашей готовности к этому краху", - подчеркнула писательница.
Также ранее сообщалось, что Оксана Забужко рассказала, что угрожает Украине, кроме войны на Донбассе.
По ее мнению, война (сражение прим.ред.) в Украине является не только физической и происходит не только на линии соприкосновения на Донбассе. Противостояние против российских искусственно насаженных ценностей-имплантов наблюдается на всей территории.
Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.