Известная писательница Оксана Забужко призвала готовиться к развалу России

По ее мнению, так называемые выборы президента России интересны Украине только в том ключе, что очередная "победа" Владимира Путина приблизит неминуемый крах России.

Об этом она рассказала 2018 года в интервью для издания РБК-Украина.

Она отметила, что украинцы говорят, что с победой Путина практически ничего не изменится, но на самом деле это не так.

"Но вспомните: за последние четыре года столько всего изменилось! Даже за последний год, даже за последний месяц. И пока мы с вами обсуждаем будущие выборы в России, в мире прямо сейчас, в эти часы, происходят гораздо более важные события. На наших глазах творится много поворотных сюжетов", - отметила Забужко.

По ее словам, события в России так или иначе должны оцениваться украинцами с позиции того, что рано или поздно РФ развалится.

"Очередная "победа" Владимира Путина приблизит неминуемый крах и развал России. Давайте исходить из очень простого тезиса. Нашим непосредственным интересом является победа над Россией. Все, что происходит там, должно оцениваться нами с позиций приближения краха этого государства и нашей готовности к этому краху", - подчеркнула писательница.

Также ранее сообщалось, что Оксана Забужко рассказала, что угрожает Украине, кроме войны на Донбассе.

По ее мнению, война (сражение прим.ред.) в Украине является не только физической и происходит не только на линии соприкосновения на Донбассе. Противостояние против российских искусственно насаженных ценностей-имплантов наблюдается на всей территории.