В сети появилось видео неудачного пуска советской крылатой ракеты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, в результате неудачного пуска советской крылатой ракеты союзники РФ едва не подвели собственные береговые позиции Ливийской национальной армии.

Речь идет о крылатой ракете П-15 "Термит", запуск которой состоялся с позиции ЛНА.

На видео можно заметить, как после запуска ракета пролетела от берега всего пару секунд, а потом рухнула в воду. Ракета упала совсем рядом с местом дислокации пусковой установки. После пуска ракета сразу же изменила предполагаемый путь движения и по дугообразной траектории упала в море.

Также на видео можно заметить реакцию напуганных свидетелей, которые после запуска ракеты уже разбегались в разные стороны, увидев "кривой" пуск ракеты.

Противокорабельная ракета П-15 «Термит» запускалась в 75 км к востоку от Тобрука. Известно, что максимальная дальность составляет 80 км, а скорость полета - 320 м с.

В комментариях к видео иронизируют, что при запуске, вероятно, "не рассчитали кривизну земли".

Как сообщают СМИ, последствия такого "эксперимента" могли бы быть очень трагичными - в частности, могла бы взорваться боеголовка, которая весит полтонны, и жидкостный ракетный двигатель. Военным, которые находятся неподалеку от места запуска ракеты, после этого точно не повезло бы.

После "кривого" запуска ракета преодолела расстояние не больше 100 метров, а потом опустилась в воду. Если бы она взлетела выше, то могла бы по измененной траектории вернуться на место запуска, подбив таким образом самих ливийских военных, а не условную цель.

19 July: Video of #LNA P-15 Termit / Styx / SS-N-2 missile ‘test’ launch in position 32.0174361, 24.7633389, IVO Zawiyat Zanzur. Nosediving suggests no guidance control. Launch largely symbolic and serving little military purpose. #Libya pic.twitter.com/q8o07yvTil — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) July 20, 2020

Следует отметить, что "Термиты" были поставлены в Ливию Советским Союзом еще в 70-80-е годы и применялись на кораблях и ракетных катерах военно-морских сил Джамахирии.

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