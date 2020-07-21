В сети показали обстановку вокруг стадиона «Донбасс Арена» в оккупированном Донецке



Как передает Politeka.net, соответствующие кадры на своей странице в Facebook опубликовал блогер Сергей Наумович.

"Как видим, тут наступило устойчивое состояние «Абхазия». Чистейший «русский мир». Чуваки, у вас была одна из лучших команд Европы, которая играла на лучшем в Восточной Европе стадионе, а восемь лет назад тут был центр футбольного мира всей планеты! Но вы выбрали путь Абхазии…", - сообщил он в подписи к посту.

На снимках видно, что территория вокруг стадиона заросла сорняками и, судя по всему, за ней совсем не ухаживают.

Пользователи сети ужаснулись таким состоянием территории вокруг одного из красивейших стадионов Европы.

"Помню когда первый раз приехал на Донбасс арена не мог нарадоваться что это чудо в Украине, а сейчас смотрю фото и не могу поверить в эту печаль", "Говорят чертополох вырастает там, где нужно чертей отгонять. В Крыму тоже такие места появились", "Да, помню, раньше это был оазис и самого Донецка. Были там в 2012г.", - писали под снимками.

Напомним, в "ДНР" решили нанести "удар" по экономике Украины.

Как сообщала Politeka, боевики «Л/ДНР» приведены в боевую готовность.

Также Politeka писала, что украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.