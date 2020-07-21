В сети показали обстановку вокруг стадиона «Донбасс Арена» в оккупированном Донецке
Как передает Politeka.net, соответствующие кадры на своей странице в Facebook опубликовал блогер Сергей Наумович.
"Как видим, тут наступило устойчивое состояние «Абхазия». Чистейший «русский мир». Чуваки, у вас была одна из лучших команд Европы, которая играла на лучшем в Восточной Европе стадионе, а восемь лет назад тут был центр футбольного мира всей планеты! Но вы выбрали путь Абхазии…", - сообщил он в подписи к посту.
На снимках видно, что территория вокруг стадиона заросла сорняками и, судя по всему, за ней совсем не ухаживают.
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Пользователи сети ужаснулись таким состоянием территории вокруг одного из красивейших стадионов Европы.
"Помню когда первый раз приехал на Донбасс арена не мог нарадоваться что это чудо в Украине, а сейчас смотрю фото и не могу поверить в эту печаль", "Говорят чертополох вырастает там, где нужно чертей отгонять. В Крыму тоже такие места появились", "Да, помню, раньше это был оазис и самого Донецка. Были там в 2012г.", - писали под снимками.
Напомним, в "ДНР" решили нанести "удар" по экономике Украины.
Как сообщала Politeka, боевики «Л/ДНР» приведены в боевую готовность.
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