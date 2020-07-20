Известный украинский артист и писатель Антин Мухарский раскритиковал украинских политиков

По его мнению, уровень украинского политикума не позволяет ему заниматься долгосрочной перспективой развития Украины как государства. Для многих политиков материя остается первичной и они не понимают, почему экономическое процветание страны напрямую связано с вопросами культуры и философии.

Об этом он рассказал 2017 года в эфире Обозреватель.LIVE.

"Я задавался вопросом, почему власть имущие чтобы понять, куда мы идем, собирают что-то вроде совета старейшин, совета почтенных людей, лидеров мнений", - заявил он.

По словам гостя студии, в таких случаях принято проводить конференции, в которых принимают участие уважаемые литераторы, искусствоведы, политологи.

"Чтобы каждый изложил свое видение того, где мы находимся, откуда вышли и куда мы движемся", - пояснил Мухарский.

"Мы до сих пор живем в марксистском поле, когда материя является первичной. А высшие нации и государства апеллируют вопросами культуры, философии, государствостроения не на физическом, а на интеллектуальном и метафизическом уровнях – куда мы идем и кто мы такие?" - отметил писатель.

"У нас пока что уровень политикума не позволяет общаться на такие темы – идет дележка всего, что не награблено. Но тем не менее должны быть люди, которые думают о футурологии", - добавил Мухарский.

Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России.

Как сообщала Politeka, скандальный Мухарский призвал отгородиться от Донбасса стеной.