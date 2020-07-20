С началом сбора урожая зерновых в Украине все чаще начали возникать пожары на полях, уничтожая десятки гектаров зерна

Кто и зачем это делает, история умалчивает, однако пользователь Дмитрий Слипанов опубликовал на своей странице шокирующее видео поджога поля зрелой пшеницы, подписав, что в Бориспольском районе уничтожают зерно таким способом, чтобы его не смогли собрать рейдеры, передает Politeka.net.

На видео четко можно заметить, что на поле сразу несколько очагов возгорания, расположенных примерно на одинаковом расстоянии, что говорит об умышленном поджоге.

Увиденное вызвало бурю эмоций у пользователей сети. В комментариях уничтожение хлеба приравнивали к одному из самых тяжких преступлений, а некоторые зрители предположили, что уничтожать поля могут сами рейдеры.

«У меня нет слов... Жечь хлеб – это то же самое, что разбить икону, недопустимо!», «Это одинаково, что убить невинных детей. Нет слов. Сказать, что это дикари, не скажу, потому что они бы на такое никогда не пошли. Психически больные люди», «скорее поверю, что поджог был именно с стороны рейдеров», «Под сезон сползаются любители халявы. Уже это давно известно. Так почему же не закупили автоматы и не перестреляли, когда приезжали за поборами! Тупо смотреть, как горят фермерские поля. У нас вот так сожгли жену фермера, не пошел на уступки», «Может наоборот, рейдеры жгут чтобы фермеры не собрали урожай?», «Не пшеницу жечь надо, а тех, кто даёт рейдерам добро, за ними всегда кто-то стоит, и у этого кто-то есть фамилия», – пишут в сети.

Вот так в Бориспольском районе поджигают поля, что б не дать собрать урожай рейдерам! Gepostet von Дмитрий Слипанов am Freitag, 17. Juli 2020

Ранее мы рассказывали о том, что на Харьковщине огонь уничтожил свыше 30 гектаров пшеницы на корню.

Пожар прокомментировал глава ХОГА Алексей Кучер. Чиновник не исключает, что причиной пожара стал поджог.

«Произошел он в связи с поджогом, потому что начался с середины поля. Понятно, что это не просто кто-то ехал мимо поля и бросил сигарету или еще что-то. Кто-то работает, наверное, против определенных сельхозпроизводителей», – заявил он.

Напомним, масштабный пожар подобрался к домам украинцев.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил известную украинскую фабрику, город заволокло едким дымом.

Также Politeka писала, что на рынке "Барабашово" вспыхнул масштабный пожар.