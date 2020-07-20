В оккупированном Крыму вода становится роскошью и скоро будет доступна только тем, у кого есть деньги и связи

Об этом сообщает «Новая газета», изучив ситуацию на полуострове, который подошел к сезону 2020 с полуопустевшими водохранилищами. Причем, если жители городов еще худо-бедно с водой, то люди, которые находятся в селах, уже почувствовали засуху: колодцы высохли, а центральный водопровод, обещанный властями после присоединения полуострова к России, до сих пор не построен.

Воду провели только в те населенные пункты, которые представляют интерес для богатых и влиятельных, как, например, в селе Колхозное, что недалеко от Севастополя.

«Официально труба ведет в детский лагерь «Горный». Но местные жители и сотрудники водоканала говорят, что строился водовод по личному распоряжению бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, у которого в селе Колхозном свой интерес. Овсянников – заядлый охотник, а в Колхозном расположен гостевой дом «Узунджа» — штаб-квартира известной в регионе группы компаний «Эллада», аффилиаты которой во времена Украины распоряжались третью всех лесов Севастополя — около12 тыс га охотничьих угодий и рекреационных зон», – отмечают расследователи.

Еще один «частный» трубопровод водоканал Севастополя провел в урочище Батилиман, к бывшей базе отдыха «Мыс Айя». А в апреле 2020 года водоканал начал строить в Байдарской долине цех по розливу бутилированной питьевой воды. Судя по расположению площадки, упаковывать воду в пластиковую тару будут из скважин села Родниковое.

По словам местных жителей, в долине сосредоточены водные ресурсы, питающие весь Севастополь, однако местные не имеют доступа к воде и скважинам. Водоканал трижды в неделю привозит людям воду, давая по 51 литру на человека, что для летнего Крыма – мизер.

Что касается других населенных пунктов, куда оккупанты обещали протянуть водопровод и даже выделили деньги, то работы не начались либо из-за того, что слишком долго корректировали и переутверждали проектно-сметную документацию, лишившись в конце концов финансирования, либо же деньги «съела» бюрократическая машина.

Теперь вода действительно стала роскошью для крымчан, поверивших шесть лет назад в то, что «родная гавань» их точно не бросит.

Напомним, жители Крыма разочарованы действиями власти РФ.

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