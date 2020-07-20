Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что чиновники готовятся расколоть Украину при помощи частных армий

Он рассказал подробности в эфире в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24", сообщает Politeka.net.

По словам бывшего губернатора Одесской области, действующая украинская власть действует в интересах коррупционеров, которые скапливают немалый капитал за счет бюджетных средств. Кроме того, они нанимают и вооружают людей.

"Ситуация какая – отдали местным феодалам весь бюджет, они с жиру бесятся. Помимо того, что крадут 80%, на остальное создают частные армии", - утверждает Михаил Саакашвили.

Так в Одессе существует муниципальная охрана. По информации Саакашвили, сотрудники ведомства "просто обычные головорезы, "титушки", которые ходят в форме и с оружием", а при этом финансируются из бюджета.

"Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать", - подчеркнул политик.

Михаил Саакашвили добавил, что осенью бывший президент Украины Петр Порошенко и его сторонники планируют устроить масштабный бунт:

"Готовится большой реванш тех сил, которые "Слуга народа" подвинула из центральной власти в прошлом году".

Напомним, Саакашвили поведал о мистическом несчастье: "Пожал руку - перелом в пяти местах".

Как сообщала Politeka, Михо Саакашвили посетовал на нищенскую зарплату: "За $1,5 тысячи нельзя ребенку мороженое купить".

Также Politeka писала, что Саакашвили не сдержался и наговорил украинцам лишнего, видео стычки.