Известный украинский артист и писатель Антин Мухарский объяснил главную особенность украинцев

По его словам, главной ценностью для украинцев является свобода и воля, которая делает человека разумным созданием в отличие от животного.

Такое мнение он высказал 2017 года в эфире Обозреватель.

"Украина – как казак Мамай. Ее нельзя схватить. Как только ты пытаешься ее за что-то схватить, она сразу выворачивается из чужих рук. Украина – это и вода и ветер и земля", - сказал он.

Писатель отметил, что у многих авторов альманаха в той или иной форме постоянно упоминалось слово "воля".

"Воля и свобода… волевой импульс, который позволяет человеку освободиться от чего-то и сделать сознательное усилие, на которое способен человек. Это волевое усилие, о котором говорили многие философы, которое делает человека человеком. Животное на такое не способно. Оно живет как скажут, как поведут, как накормят и как забьют в конце концов", - отметил он.

Также ранее сообщалось, что Антин Мухарский раскрыл новую опасность в Украине.

По его словам, большинство российских так называемых либералов, которые вынуждены были скрываться в Украине от путинского режима, по своей сути являются "троянским конем" Кремля, каких посылает Россия. По его мнению, особенно их раздражает языковой вопрос.

Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России.

Как сообщала Politeka, скандальный Мухарский призвал отгородиться от Донбасса стеной.