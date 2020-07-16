Природа сжалилась над крымчанами и послала им дождь, к которому те оказались не готовы
Мощный ливень, накрывший Симферополь, превратил улицы столицы оккупированного Крыма в озера, передает Politeka.net со ссылкой на соцсети.
Блогер RoksolanaToday&Крым25% опубликовала на своей странице в Twitter последствия стихии и отметила:
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«Любой дождь – и город топит. Гавань законопалила ливневки наглухо. Ну нет в ГОСТах РФ понятия"ливневки"».
Но даже в этой ситуации люди нашли позитив.
«Нет худа без добра. Можно водой запастись на халяву, до следующего дождя», – написали под публикацией комментаторы.
Тем временем «глава» оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил, что уже скоро проблема с водообеспечением столицы полуострова будет решена. По его словам, Минобороны РФ ведет трубопровод «Белогорск – Симферополь», по которому в город будет поступать сначала 15, а затем 50 тысяч кубометров воды в сутки, чего вполне хватит, чтобы закрыть потребности населенного пункта.
В то же время местные блогеры отмечают тот момент, что военные тянут трубы для своих нужд, а якобы забота о людях, о которой трезвонит кремлевская пропаганда, – всего лишь шоу.
Мы также писали о том, что блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный пожаловался на ситуацию, которая сложилась на полуострове.
По его словам, в оккупированном Россией Крыму назрели проблемы, которые местные «власти» не могут разрешить. А понаехавшие россияне после увиденного «срачника» могут и вернуться снова на отдых.
Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.
Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.
Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".