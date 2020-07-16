Вот тебе и "родная гавань"

Природа сжалилась над крымчанами и послала им дождь, к которому те оказались не готовы

Мощный ливень, накрывший Симферополь, превратил улицы столицы оккупированного Крыма в озера, передает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

Блогер RoksolanaToday&Крым25% опубликовала на своей странице в Twitter последствия стихии и отметила:

Симферополь

Куйбышатник

пару дней тому

Любой дождь и город топит-гавань законопалила ливневки наглухо

ну нет в ГОСТах РФ понятия"ливневки" pic.twitter.com/lN3f6qBs41 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 15, 2020

«Любой дождь – и город топит. Гавань законопалила ливневки наглухо. Ну нет в ГОСТах РФ понятия"ливневки"».

Но даже в этой ситуации люди нашли позитив.

«Нет худа без добра. Можно водой запастись на халяву, до следующего дождя», – написали под публикацией комментаторы.

Тем временем «глава» оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил, что уже скоро проблема с водообеспечением столицы полуострова будет решена. По его словам, Минобороны РФ ведет трубопровод «Белогорск – Симферополь», по которому в город будет поступать сначала 15, а затем 50 тысяч кубометров воды в сутки, чего вполне хватит, чтобы закрыть потребности населенного пункта.

В то же время местные блогеры отмечают тот момент, что военные тянут трубы для своих нужд, а якобы забота о людях, о которой трезвонит кремлевская пропаганда, – всего лишь шоу.

Мы также писали о том, что блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный пожаловался на ситуацию, которая сложилась на полуострове.

По его словам, в оккупированном Россией Крыму назрели проблемы, которые местные «власти» не могут разрешить. А понаехавшие россияне после увиденного «срачника» могут и вернуться снова на отдых.

Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".