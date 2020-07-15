Известный украинский артист и писатель Антин Мухарский раскрыл новую опасность в Украине

По его словам, большинство российских так называемых либералов, которые вынуждены были скрываться в Украине от путинского режима, по своей сути являются "троянским конем" Кремля, каких посылает Россия.

Об этом он рассказал журналистам издания Обозреватель.

"Безусловно, ситуация неоднозначна, но у меня сложилось свое, возможно субъективное мнение. Во время активизации военных действий в 2014 году, мы лично уволили двоих российских художников, которые придерживались либеральных взглядов и работали в антиимперском контексте", - рассказал он.

По его словам, особенно их раздражает языковой вопрос.

"И вот феномен: все российские так называемые либералы, которые приезжают в Украину, через 3-6 месяцев начинают активно критиковать все, что происходит в Украине. Они против правительства, они против президента, они против языкового закона. Вопрос языка для них вообще раздражителен: "Зачем вам эта мова? Зачем вы поднимаете это вопрос?". То есть, они, прибывая сюда под видом диссидентов, все равно занимают антиукраинские позиции. Это "троянский конь" Кремля", - считает артист.

При этом Мухарский уверен, что рано или поздно это может негативно сказаться на общественных настроениях в Украине.

"Один раз у меня волосы дыбом стали и до сих пор стоят. Российские либералы - это латентная опасность. Такой медленный яд. Знаете, как Наполеона годами травили мышьяком, так и этот мышьяк когда-то подействует в Украине", - заключил писатель.

Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России.

Как сообщала Politeka, скандальный Мухарский призвал отгородиться от Донбасса стеной.



