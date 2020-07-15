В России решили окончательно пресечь любые возражения по поводу того, что Крым – это украденная украинская территория

Там призывы к отчуждению территорий РФ и прежде всего Крыма приравняли к экстремизму. За соответствующий законопроект проголосовали 382 депутата Госдумы из 383.

Чем это грозит украинским политикам, рассказал в своем блоге на Фейсбуке известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.

«Спикер Госдумы Вячеслав Володин расширил круг потенциальных преступников за счет украинских и других иностранных политиков и государственных деятелей: "Заявления в отношении Крыма, которые они [украинские депутаты] будут делать, по собой повлечёт наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать экстрадиции их в нашу страну», – пишет автор.

Володин добавил, что любые представители государства, будь это Украина, Прибалтика или США, будут «очень серьезно наказываться», если сделают заявление в отношении России.

«Мы имеем право требовать их экстрадиции, мы эти вопросы для себя в любом случае не оставим без внимания, и сколько бы ни прошло времени, потом это всё им аукнется. Мы защищаем свою целостность, свою территорию», – цитирует Голобуцкий заявление Володина.

Самое интересное, что после таких угроз россиян со стороны украинского руководства не последовало совершенно никакой реакции.

«Пока не слышно никаких заявлений от Зеленского, Шмыгаля, Разумкова, ВР в целом. Нет требований к международным партнерам, в ООН, ЕС и НАТО. Нет заявления о подготовке представления в суд. Нет предварительного обращения в Интерпол относительно преступной инициативы РФ и возможного привлечения агрессором Интерпола с требованиями экстрадиции иностранных граждан за этим "законом», – констатирует политолог.

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