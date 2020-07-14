У украинцев остался один день, чтобы попасть в Венгрию

Украина попала в "красную зону" Венгрии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Сегодня".

Так, в рамках борьбы с распространением коронавируса власти Венгрии решили усилить контроль на границе, оставив карантинные мероприятия внутри страны на прежнем уровне.

По словам министра венгерского Кабмина Гергели Гуляш, начиная со среды, 15 июля, Будапешт вводит систему градации стран в соответствии с эпидемиологической ситуацией в них. Страны условно делятся на "зеленые", "желтые" и "красные".

Из стран "зеленой зоны" можно будет въезжать без всяких ограничений. После въезда из "желтых" стран людям нужно будет придерживаться двухнедельного карантина или сдать два отрицательных ПЦР-теста на COVID-19 за два дня. При этом такие правила будут касаться как граждан "желтых" стран, так и венгров, которые оттуда вернулись.

А вот жителям стран из "красной" зоны, в которую попала и Украина (единственная страна-соседка Венгрии), будет отказано во въезде. Также в "красную зону" вошли такие страны как Албания, Босния и Герцеговина, Беларусь, Косово, Северная Македония, Молдова, Черногория, страны Азии, Африки и Южной Америки.

На фоне этого, чтобы успеть попасть в Венгрию, на украинских пунктах пропуска уже образовалась огромная очередь из автомобилей и людей. Сейчас попасть в Венгрию из Украины можно только через КПП "Захонь" - "Чоп (Тиса)" и "Берегшурань" - "Лужники".

Журналист Виталий Глагола сообщил, что на первом пункте на выезд из Украины выстроилась очередь из более 200 автомобилей, а на пешеходном КПП "Лужанка" наблюдается массовое скопление путешественников.

Напомним, карантин в Украине готовят к продлению: в МОЗ назвали новую дату.

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