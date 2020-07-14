Президент России Владимир Путин будет всеми силами цеплять за власть, даже если ему придется сменить должность

Об этом экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал в интервью "Обозревателю", передает Politeka.net.

Он предположил, что Владимир Путин не захочет бросать бразды правления Россией до последнего вздоха. В то же время Илья Пономарев сомневается, что лидер-страны агрессора весь остаток жизни проведет на посту президента.

"Я думаю, что Путин будет у власти до смерти Путина. Вопрос только, во-первых, когда это произойдет и, во-вторых, как будут называться его должности. Я не уверен, что он будет оставаться на должности президента России", – сказал бывший депутат.

Как считает Илья Пономарев, Путин пересядет на позицию президента новой страны, которая образуется после слияния России и России. Не исключено, что для него придумают какую-то другую должность.

"Абсолютно неважно, как он будет называться – он будет сохранять власть любой ценой. Для него уже слишком страшно уходить. Только вперед ногами", – резюмировал Пономарев.

Стоит отметить, что 4 июля россияне проголосовали за изменения в Конституцию РФ, которые позволят Владимиру Путину занимать пост президента еще два срока подряд.

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