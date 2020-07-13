Российская актриса и легенда советского кино Лия Ахеджакова раскритиковала власти РФ

Она считает омерзительным участие коллег в агитрекламе и добровольном сотрудничестве с властью РФ, а также убеждена, что голосование по поправкам к Конституции России было всего лишь фикцией.

Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику».

Ахеджакова считает, что пропаганда «развратила людей, у которых недостаточно образования и человеческого опыта», далеких от литературы, театра, тех, кто «довольствуется какой-то белибердой и полной профанацией».

«Казалось бы, все учились в школе и у нас столько людей с высшим образованием, но слой оболваненных людей – огромнейший. И это заслуга, между прочим, нашего телевидения, которое не гнушается пропагандой», — считает актриса.

Звезда советского кино негативно относится к сотрудничеству коллег с властью и их участию в агитационных акциях. Актриса уточняет, что в современной России режиссер театра часто вынужден идти на «сделку» с власть имущими, чтобы получить финансирование, содержать коллектив и избежать ненужных проверок, организованных с целью давления.

«Все равно выигрывает тот, кто подсчитывает голоса. Очевидно же, что все было решено заранее. Но разные мнения – это не раскол. Просто мы не знаем, какое брать оружие. Я пару раз была на митингах уже после Болотной, там были такие замечательные люди! Но власти все время придумывают новые устрашения», — отметила артистка.

Она отметила, что участники агитрекламы рискуют своей репутацией, но часто это их не смущает.

«Иногда ты вынужден стать «доверенным лицом» потому, что за тобой огромный коллектив, который надо кормить. Но когда это по зову сердца, тогда это омерз… нехорошо… Теми, кто снимается, явно движет какая-то надобность. Они эту Конституцию в гробу видали, они ее никогда не читали и не прочтут, пока их не обвинят, что они обокрали Министерство культуры», — отметила актриса.

Напомним, что Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

Как сообщала Politeka, Ахеджакова эмоционально рассказала о преступлениях РФ на Донбассе.

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