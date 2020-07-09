Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал скандальное заявление об Украине
Его слова передает "КП".
По его словам, РФ не нападала на Украину, а лишь "помогла жителям Крыма и Донбассу освободиться". Более того, одиозный политик уверен, что на востоке Украины воюет народ Донбасса.
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"Официально Россия ни в какой войне не участвует. Все. Но помочь можем", - заявил Жириновский.
В своем стиле он озвучил "желания" всех украинцев, которые якобы глушатся пропагандой.
"Уверен, что 90% жителей Украины ждут того часа, чтобы утром вывесить на всех домах и балконах государственный флаг России. Если бы не жестокие репрессии, которым вы подвергаете там не только за российский флаг, но и за ленточку георгиевскую. Конечно, пропаганда позволяет людей ссорить, вызывать ненависть. У нас ведь тоже сперва полюбили большевиков, потом стали их недолюбливать. Сперва полюбили демократов, теперь ненавидят их. Это временно. Это пройдет. Народы не должны друг друга ненавидеть", - заявил Жириновский.
Стоит отметить, что Жириновский ранее заявлял, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации.
Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.
По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся русский и украинский народ".
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.