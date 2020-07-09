Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал скандальное заявление об Украине

Его слова передает "КП".

По его словам, РФ не нападала на Украину, а лишь "помогла жителям Крыма и Донбассу освободиться". Более того, одиозный политик уверен, что на востоке Украины воюет народ Донбасса.

"Официально Россия ни в какой войне не участвует. Все. Но помочь можем", - заявил Жириновский.

В своем стиле он озвучил "желания" всех украинцев, которые якобы глушатся пропагандой.

"Уверен, что 90% жителей Украины ждут того часа, чтобы утром вывесить на всех домах и балконах государственный флаг России. Если бы не жестокие репрессии, которым вы подвергаете там не только за российский флаг, но и за ленточку георгиевскую. Конечно, пропаганда позволяет людей ссорить, вызывать ненависть. У нас ведь тоже сперва полюбили большевиков, потом стали их недолюбливать. Сперва полюбили демократов, теперь ненавидят их. Это временно. Это пройдет. Народы не должны друг друга ненавидеть", - заявил Жириновский.

Стоит отметить, что Жириновский ранее заявлял, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации.