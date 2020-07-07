Украинская сторона изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс



Как передает Politeka.net, такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Резников указал, что миротворцы, скорее всего, являются тем единственным возможным вариантом, на который, "возможно, та сторона готова была бы согласиться"

"Миротворцы – это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось. Формально-юридически это возможно", - отметил дипломат.

Также он подчеркнул, что такой сценарий вполне возможен.

"Мы не возражаем, главное – чтобы там были готовы", – сказал Резников.

Ранее социолог и публицист Игорь Эйдман озвучил мнение, что власти РФ готовится к новой аннексии части Украины.

К такому выводу он пришел услышав заявление главаря "ДНР" Бородая о том, что "республики Донбасса уже являються частью Российской Федерации".

"Кремль, видимо, всерьез рассматривает возможность новой аннексии, чтобы поднять очередную волну урапатриотической истерии и с ее помощью - свой опавший рейтинг. Заявление Бородая – зондаж возможной украинской и мировой реакции на эту перспективу", - отметил публицист.