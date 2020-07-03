Названы депутаты, которые чаще всего голосует вразрез с позицией фракции, в которую они входят

Такую информацию опубликовала гражданская сеть «ОПОРА» проанализировала голосования народных депутатов за период работы парламента этого созыва.

Так, главными "диссидентами" стали депутаты Петр Порошенко ( «Европейская солидарность») и Александр Дубинский ( «Слуга народа») наименее синхронно голосуют с фракциями, в которые они входят.

Показатель голосований Перта Порошенко против линии фракции составляет 62,3%.

В «Слуге народа» меньше с фракцией голосует Александр Дубинский. Показатель его голосований против линии фракции составляет 75,2%.

Во фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» больше против фракции голосует Игорь Абрамович. Этот показатель голосований составляет почти 63%.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский думает о роспуске Рады. По словам эксперта Александра Кочеткова, причиной возможной перезагрузки парламента станет "финансово-экономическая беда, которая уже вызревает на наших глазах.

"Чисто по-человечески Зеленскому хочется на ком-то оторваться, показать, так сказать, крутизну и характер. Скептики возражают, что в случае досрочных парламентских выборов президент потеряет свое уникальное монобольшинство", - утверждает Кочетков.

Эксперт не сомневается, что Владимир Зеленский уже потерял контроль над монобольшинством в Раде и все голосуют так, "как указывают им их реальные хозяева".

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