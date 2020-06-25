Политик мог быть "связным" между СССР и террористами

В биографии российского президента Владимира Путина обнаружился еще один весьма нелицеприятный факт

Во времена работы в немецком Дрездене в качестве агента КГБ нынешний глава РФ мог сотрудничать с левой террористической группировкой «Фракция Красной армии» (RAF), которая выступала против Запада. Такую информацию опубликовало издание Politico в статье «Поддерживал ли Путин антизападных террористов, когда был молодым офицером КГБ?», указав источником бывшего члена группировки.

Среди прочего Путин мог заниматься снабжением террористов деньгами и оружием.

Как сообщают журналисты, в Дрезден Путин прибыв в 1985 году и, по словам начальника внешней разведки Штази Маркуса Вольфа, был «никем». Об «обыденности» этой службы позже рассказывал и сам Путин.

Однако существует мнение, что роль ВВП была явно приуменьшена. Образ «серой мыши» стал прикрытием для незаконной деятельности, которую молодой агент КГБ развернул в Германии по дестабилизации ситуации в Европе.

Источник издания уверяет, что накануне краха ГДР RAF активно сотрудничала с СССР, который поставлял им деньги и оружие. Благодаря этому члены Фракции могли терроризировать Западную Германию, устраивая взрывы, похищения, убийства, ограбления банков. Они также подкладывали бомбы на военных базах США, которые унесли жизнь не одного американского солдата.

По словам источника, Путин был одним из «связных», а встреча террористов с ним проходила в одном из домов Дрездена, куда их доставляли агенты Штази. Информатор подчеркнул, что нынешний российский президент никогда не инструктировал их напрямую. Он и другие члены КГБ сначала расспрашивали их о целях, а затем предлагали свои. Кроме того, RAF передавало КГБ список необходимого, и это, чаще всего, были оружие и деньги, которые доставлялись в ранее оговоренное тайное место.

Источник подчеркнул, что члены группировки были полезными идиотами для Советского Союза.

В то же время в Politico акцентировали внимание читателей на том, что прямых доказательств сотрудничества КГБ и лично Путина с террористами RAF предоставлено не было. Однако приближенное к Кремлю лицо пыталось отговорить журналистов от расследования связи Путина с Фракцией, пояснив, что тема – слишком «чувствительна» для российского президента. Поэтому, чем занимался глава РФ в далекие 80-ые в Германии, до сих пор остается загадкой, поскольку накануне распада Восточной Германии КГБ успел вывезти или уничтожить все секретные документы.

Напомним, Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений.

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