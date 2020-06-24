А как вы относитесь к СССР?

Ностальгия украинцев по СССР полностью лежит на плечах властей



Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил политолог Валерий Клочок.



К такому выводу он пришел проанализировав последние данные КМИС.

"Конечно, что за неполные 30-ть лет независимости и не стоило ожидать полного, бесповоротного и безапелляционного невозвращение в СССР. Но то, что каждый третий украинец скучает по Советами, то это следствие бездарности правящей элиты", - уверен политолог.

"Здесь даже и добавить что-то тяжело. Если бы руководили нормально, меньше воровали (я даже не говорю «совсем»), то и процент был бы в разы меньшим", - считать эксперт.

Клочок также высказал свое недоумение результатами опросов, в котором молодые люди одобрительно отзывались о СССР.