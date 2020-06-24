Ностальгия украинцев по СССР полностью лежит на плечах властей
Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил политолог Валерий Клочок.
К такому выводу он пришел проанализировав последние данные КМИС.
"Конечно, что за неполные 30-ть лет независимости и не стоило ожидать полного, бесповоротного и безапелляционного невозвращение в СССР. Но то, что каждый третий украинец скучает по Советами, то это следствие бездарности правящей элиты", - уверен политолог.
"Здесь даже и добавить что-то тяжело. Если бы руководили нормально, меньше воровали (я даже не говорю «совсем»), то и процент был бы в разы меньшим", - считать эксперт.
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Клочок также высказал свое недоумение результатами опросов, в котором молодые люди одобрительно отзывались о СССР.
"Конечно имеет значение и возраст опрашиваемых: чем старше тем больший процент. Но молодежь! Если молодежь, которая вдвое младше меня, жалеет за тем, чего даже и не видела и не нюхала?! Жесть! Пахать и пахать! Сеять и сеять!", - заключил политолог.
Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что наследие СССР до сих пор существует в головах украинцев, но это не так плохо.
"У нас разные память, у нас разные церкви, у нас разный язык. Безусловно, у нас разные герои, когда мы говорим о 45 миллионов. Но слово "разное" – это не означает, что это "противоположное". Здесь есть большое поле для национального диалога и сближения", - отметил бывший политик.
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