Украинские представители ресторанного бизнеса высказались о скандале с отсутствием русского языка в МакДональдс



Мнения украинцев собрали MMR.UA.

Результаты опроса были почти единогласные.

"Вообще не вижу в этом проблемы. Все понимают украинский. Да можно было бы добавить и другие языки, возможно, это и планировалось", - уверен совладелец ресторана.

Одна из опрошенных высказала довольно радикальное мнение в связи со сложившеюся ситуацией.



"Если у гражданина Украины, говорящего в быту на любом языке, проблема с тем, что к нему в Украине обращаются по-украински, значит он выбрал не ту страну для гражданства. И, значит, надо менять страну гражданства. Без вариантов", - отметила девушка.

Напомним, что в сети обратили внимание на то, что McDonalds в Украине предлагает только два языка меню – украинский и английский.

Возможность выбрать русский язык в терминале самообслуживания в ресторанах отсутствует.

Ранее мы сообщали, что политолог Юрий Романенко также отреагировал на позицию фаст-фуд сети.

«Когда наши потребности игнорируются, а вот обязанности кормить этого бесполезного упыря постоянно расширяются. Ну так пусть кормят тогда его чисто украиноязычные, коли недгосударство под них заточено. А я хочу тоже, чтобы меня обслуживали на русском, если я того пожелаю. Почему у меня должно быть меньше прав, чем у других таких же граждан», – написал он.

Напомним, власти Украины совершили непозволительную оплошность: "Сметут уже осенью, если...".

Как сообщала Politeka, одессит придумал наказание для тех, кто отказывается отвечать на украинском.

Также Politeka писала, что волонтер жестко осадила Разумкова из-за языкового вопроса.