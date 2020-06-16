Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе вечером 15 июня обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего получила ранение мирная жительница.
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на страницу штаба ООС в Facebook.
Огонь велся по направлению от поселка Яковлевка, сообщили на странице.
“Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00. Гражданку доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы и предоставили ей медицинскую помощь”, – говорится в сообщении.
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Состояние ее здоровья удовлетворительное. В результате обстрела была повреждена придомовая территория – шиферная ограда.
Ранее сообщалось, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы выдвинула новые требования оккупантам.
В частности, заявлено о необходимости полного восстановления действия украинского законодательства на захваченных территориях, а также восстановлении систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля и инвентаризация всех предприятий. Ультиматум был выдвинут 15 июня во время продолжения заседания ТКГ.
Сообщается, что одним из условий является проведение инвентаризации как государственного, так и частного имущества.
Также мы писали о том, что шахтеры оккупированного Донбасса, не получая зарплаты по полгода, заявили о том, что хотят "вернуть все, как было".
Об этом в Твиттере писал украинский блогер и журналист Денис Казанский со ссылкой на страничку в Фейсбуке "Шахты Никанор-Новой".
"Шахтерам ОРДЛО больше не нравится "русский мир", жаль, что понадобилось столько жертв и времени, чтобы понять очевидное", - говорится в посте Казанского.
Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"
Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.
Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.