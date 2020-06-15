Один из лидеров боевиков был ликвидирован

Украинские военные отомстили за гибель своих десантников и в ответ ликвидировали одного из главарей "ЛНР" Олега Анащенко, причастного к гибели десантников 25-й ОМБр во время катастрофы Ил-76 под Луганском.

Передает Politeka.net со ссылкой на пост пресс-секретаря МВД Артема Шевченко на его странице в социальной сети.

По его словам, спустя почти три года после гибели украинских десантников, спецназ ВСУ провел спецоперацию на оккупированной территории, ликвидировав Анащенко. На момент гибели он занимал пост главы управления так называемой "народной милиции ЛНР".

Шевченко подчеркнул, что именно Анащенко летом 2014 года руководил противовоздушной обороной луганских боевиков и лично организовал атаку на украинский транспортный самолет Ил-76, в результате которой погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

Ранее сообщалось, стало известно, как Украина намерена добиться успеха в войне против России на Донбассе.

Ради достижения мира на Донбассе Украина готова использовать "наступательную дипломатию", которая заставит россиян пойти на конструктивные шаги по поводу оккупированных ими территорий.

В общении с журналистами Дмитрий Кулеба также озвучил три основных метода достижения цели в дипломатии.

"Первый – это то активно что-то делать, навязывая свою повестку дня, свои идеи и заставляя партнера реагировать. Второй – это ничего не делать, тогда вещи, как правило, умирают сами собой или тебя загоняет партнер, который что-то делает. И третий – имитировать, что ты что-то делаешь, но на самом деле ничего не делать", – утверждает министр иностранных дел в интервью журналистам.

Также мы писали, что бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар, уничтожив целый взвод вражеских разведчиков на Донбассе.

Об этом в своем Фейсбук написал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

Он поделился скринами публикаций сепаратистов из соцсетей, в которых они жаловались на ликвидацию разведгруппы боевиков украинскими бойцами. Оккупанты пишут, что в районе Санжаровки ВСУ нанесли минометный удар по блиндажу террористов, в котором находилось семеро человек. Все боевики в результате атаки были ликвидированы.

«Дорога на Санжаровку открыта, а оттуда 9 км до Дебальцево», - говорится в публикации.

Сам Штефан уточнил, что успешная операция ВСУ прошла 12 июня в ответ на провокацию со стороны российских оккупантов.

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

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