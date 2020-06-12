Может президенту пора прислушаться к простым украинцам?

Украине озвучил способ стать Украине независимым газовым государством



Слова Андрея Нечая приводит "Щойно".

"Президент Владимир, я уже замаялся Вам писать. Если Вы и Ваши советники не знаете — в Украине разведано запасов газа более триллиона кубов! При среднем добычи 5-7% мы должны добывать около 60 миллиардов кубов газа ежегодно и стать энергетически независимыми уже давно!", - отметил он.

В связи с этим, он сделал несколько предложений.

"Наймите три бригады бурильщиков — а лучшие в мире — то есть украинцы — где только не работают! — я готов возглавить процесс, имею огромный опыт глубокого бурения — за жизнь пробурил сотни км", - заявил он.

По словам украинца, для улучшения ситуации понадобится на так много времени.

"За полгода мы за небольшую зарплату доведем добычу газа до 60-80 миллиардов кубов. Это будет лучшим подарком, который Вы сделаете!", - считает Нечай.

Кроме того, в пример он привел США, где добывается 750 миллиардов кубов в год, а в Украине только 17.

Также он представил свои пункты, которые поспособствую исполнению задуманного.

1. Украина должна довести добычу собственного газа до минимум 100 миллиардов кубов! Это можно сделать за 1-2 года максимум, потратив значительно меньше 40 миллиардов гривен!

2. Для развития собственной промышленности и использования населением оставить 40 миллиардов кубов – это более, чем достаточно! Сейчас используем 30. Газ населению должен быть бесплатным — согласно Конституции Украины! — и максимально недорогим для нужд собственной промышленности.

3. 60 миллиардов продавать в Европу, спасая газотранспортную систему от уничтожения и зарабатывать минимум 20 миллиардов долларов в год!

По его словам, после выполнения этих пунктов Украина сможет стать не только независимым государством в газовом плане, но и отобрать в РФ весь рынок.

"И для этого нужно одна мелочь: чтобы президент был патриотом и захотел счастья Украине и поработать пару лет не языками, а до кровавых мозолей, как когда мы в далекой Сибири при минус 50-55", - заключил он.

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