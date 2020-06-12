После скульптора, который лепил петухов, танки и прочие «шедевры» из навоза, Якутия явила миру талант своих кондитеров

О нем в своем Twitter рассказал пользователь George Costanza.

Он опубликовал несколько снимков с выставки тортов ко Дню России на тему ««Вожди и лидеры России», которые представляют собой головы политиков. На витрине в одной из пекарен-кондитерских Якутска представлены прототипы Владимира Путина, Бориса Ельцина, Михаила Горбачева, Леонида Брежнева, Иосифа Сталина и Николая II.

В Якутии ко Дню России подготовили выставку тортов «Вожди и лидеры России». "Головы сделаны в натуральную величину и полностью съедобны. Примечательно, что за голову каждого лидера выставлена своя цена. Так, голову-торт действующего президента предлагается купить за 6900 рублей». pic.twitter.com/LzJy1qRCzc — George Costanza (@Dodeskaden2) June 11, 2020

«Головы сделаны в натуральную величину и полностью съедобны. Примечательно, что за голову каждого лидера выставлена своя цена. Так, голову-торт действующего президента предлагается купить за 6900 рублей», – говорится в подписи к снимкам.

По словам авторов этих «шедевров», торты отличаются не только видом и ценой, но и вкусом. Кроме того, по их словам, покупатели интересуются и лидерами других стран, например, тортом в виде головы президента США Дональда Трампа.

В свою очередь пользователи отметили, что голова Сталина больше похожа на актера Александра Панкратова-Черного, а Путин – на ведущего «КВН» Александра Маслякова. Также они гадают, кто рискнет поднять нож на действующего главу РФ.

«Якуты, просто бомба, талант! Е*ашат из крайности в крайность, то танк из го*на, то вождя из пряника», «Первые две головы - Масляков и Панкратов-Черный, так вижу», «Якутский скульптор, слепивший из го*на и палок, добился бы большего сходства, чем заявленные кондитеры))», «Того, кто отрежет голову Путину, можно сразу сажать за порочащие честь президента действия», «Тааак, за 6900₽ я уверенно могу грызть уши, въедаться в глаза, откручивать нос и резать губёшки. Это будет оскорблением власти или...? Надо бы брать)). Хоть так», «Будете кушать, опасайтесь изжоги», – иронизируют под публикацией.

Напомним, россиян поздравили с Новым годом скульптурой из навоза.

Как сообщала Politeka, оккупанты готовятся установить памятник Сталину в центре Донецка.

Также Politeka писала, что новый двойник Путина рассмешил россиян, такой позор не забыть.