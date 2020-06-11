В сети показали состояние участка украинской дороги международного значения



Как передает Politeka.net, соответственные фото опубликовал Александр Островский в Facebook.

Данный участок дороги можно смело окрестить худшим в Украине.

Как сообщил автор публикации, она расположена в Николаевской области.

"Дорога на Кропивницький. Траса Кишинів - Полтава", - написал он.

Стоить отметить, что этот участок дороги относится к трассе международного значения Полтава-Кишинев М13

На кадрах можно увидеть действительно ужасающее состояние дорожного полотна: множество огромных валунов, ям и неровностей каждый день приходится объезжать автомобилистам.

Пользователи сети не скрывали своего возмущения в комментариях, но были и те, которые отнеслись к данным снимкам с юмором.

"Я тоже фотографировал....поляки, немцы, да и просто нормальные люди не верят, что это дорога", В Николаевской области это общепринятые нормы. Или там деньги начали разворовывать с 91 ого года или такое руководство(, в городе ям не много, но бугров, как по бурковке едешь", "Не хватает свеженьких лежачих полицейских. Но ничего, думаю скоро положат", "За последние 30 лет ничего не изменилось", "Ну, норм, подсохло!) Главное, видно куда ехать!))) Последний раз через болото на ощупь ехал!", "Главное, что есть направление. А вы еще и ноете", - писали под постом.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

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