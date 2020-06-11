Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сделал неожиданное заявление о концертах в Российской Федерации

Так, он заявил 2018 года, что очень соскучился по своей российской публике. По его словам, он соскучился по "своим людям" в России. В то же самое время, он считает, что стал заложником кровавых действий узурпаторской власти в России.

Певец считает, что стал заложником своей же совести, пишет "РБК- Україна".

"Я очень соскучился по своей российской публике. Очень соскучился, аж до зуда в костях! Я так соскучился по своим людям в России. И мне так обидно, что между нашими странами идет война. Мне обидно, что я фактически стал заложником своей же совести, заложником кровавых действий узурпаторов власти в России. Так случилось, но я очень скучаю по тем, кого я там знал и кого очень люблю сейчас", - говорит музыкант

Объясняя свою позицию, Хлывнюк вспомнил Ганди.

"Он говорил о политике, но это подходит и для медиа тоже. Он говорил: "Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, потом с тобой пытаются бороться. Потом тебя любят, а потом – все сначала. Каждого человека беспокоит, останется ли память о нем. Это уже, извините, Иллиада. Людей беспокоит бесконечность времени. Нас беспокоит, будут ли в будущем помнить, как мы сильно любили, как отчаянно боролись", - сказал исполнитель.

Напомним, что Хлывнюк раскрыл правду о разводе с женой после 10 лет брака

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