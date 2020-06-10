Лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал о двойных стандартах в Украине

По его мнению, в Украине не должно быть политики двойных стандартов, согласно которой украинским звездам запрещено выступать в России, в то время, как депутатам вести бизнес можно.

Об этом он высказался 2018 года в интервью Янине Соколовой для программы "Рандеву" на "5 канале" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Возможно есть какие-то заказы, возможно кто-то там влияет на это все. Потому что есть, собственно, музыканты с большим пиар-штатом, которые там работают. Возможно таким образом они помогают травить одного или нескольких музыкантов, которые выступают", – заявил Харчишин.

По его мнению, в ситуации конфликта между Украиной и Россией не должно быть никаких двойных стандартов.

"Я понимаю, что это публичные люди. Они все смотрят и они возможно какой-то пример показывают, но не должно быть двойных стандартов. Эта тема такая заезженная, но на самом деле должно быть на всех планках бизнеса, в том числе и в шоу-бизнесе", – подчеркнул он.

Харчишин также добавил, что помимо музыкантов, в России ведут бизнес украинские депутаты.

"Если мы не едем выступать, то мы прекращаем какие-либо отношения с российским бизнесом. И так не должно быть, как среди депутатов. То есть в Украине не должно быть политики двойных стандартов, согласно которой украинским звездам запрещено выступать в России, в то время, как депутатам вести бизнес можно. Я знаю, что есть бизнес у депутатов в России. И мы продолжаем торговлю с оккупантом, открыто или закрыто", – резюмировал он.

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Как сообщала Politeka, лидер группы "Друга ріка" Харчишин рассказал о другой стороне Зеленского.

Также Politeka писала, что у вокалиста группы «Друга Ріка» случилась неприятность.