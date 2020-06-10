Его похоронили рядом с матерью

В Хьюстоне прошли похороны Джорджа Флойда, убитого полицейским при задержании



Золотой гроб везли в стеклянном ящике на конной повозке, запряжённой белыми лошадьми.



Впереди всех шёл шеф полиции города, который вскидывал кулак вверх. Такой же жест повторяли остальные участники церемонии.

Тысячи человек, собравшиеся на траурную процессию, скандировали имя афроамериканца по дороге на кладбище.

Родственники пришли проститься с ним в белой одежде, а золотой гроб с телом Флойда повезли на кладбище.

Напомним, протесты и погромы в США начались именного из-за смерти Флойда, которого при задержании буквально задушили полицейские.

Все произошло из-за того, что продавцу показалось, что тот пытается расплатиться фальшивой 20-долларовой купюрой. В сети появились кадры, как полицейский надавил коленом на горло лежащего 46-летнего Дорджа Флойда и сдавливал пока тот не перестал проявлять признаки жизни.

На записи, которая впоследствии разошлась по соцсетям, слышно, как задержанный жалуется, что ему нечем дышать. В результате инцидента, были уволены четыре копа.

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