За прошлые сутки, 9 июня, российские оккупанты провели 16 обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе.

Передает Politeka.net со ссылкой на пресс-центре ООС.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» огонь велся:

- у Марьинки трижды стреляли из гранатометов различных систем;

- по защитникам Старогнатовки ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- у Широкино наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку Авдеевки боевики применили стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики ударили:

- по два раза у Орехово и Хутора Вольного оккупанты применили 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- вблизи Шумов и дважды у Луганского ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- рядом с Крымским стреляли из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- по защитникам Новотошковского ударили из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», – рассказали в ООС.

Уточняется, что украинские военный дали сильный ответный огонь по силам врага, и таким образом «утихомирили» российских боевиков.

По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска "Л/ДНР" подорвали автомобиль подразделения Нацгвардии, которое приносит много хлопот боевикам.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает Politeka.net.

По его словам, ЧП произошло вчера, 9 июня, в прифронтовой Авдеевке.

"В 9.30 в районе дворца культуры Авдеевского коксохима бронеавтомобиль НГУ подорвался на мине. В машине находилось 10 бойцов одного из подразделений, все они благодаря защите "Спартана" остались живы, отделались травмами. Можно утверждать, что это не случайный наезд на свою старую мину - а целенаправленная диверсия", - утверждает Бутусов.

Напомним, что украинская армия удивила результатом в мировом рейтинге войск.

Как сообщала Politeka, украинские военные поразили командира НАТО.

Также Politeka писала, что ВСУ назвали число героев, которые отдали жизнь на Донбассе: «2018 стал черным годом для Украины».