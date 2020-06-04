Сегодня стало известно, что в российском городе Норильск произошла утечка почти 20 тыс. тонн нефти в местные реки и загрязнило почву.

Исследование NASA в 2018 году признало Норильск одним из самых грязных городов планеты. Передает Politeka.net.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин ввел чрезвычайное положение в регионе, сообщает Голос Америки. Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что утечка произошла в результате «проседание бетонной площадки и разрушения резервуара».

Прорыв резервуара произошел в п’пятницу на предприятии «Норникель», сообщили СМИ. Разрушение могло способствовать потепление климата и таяние вечной мерзлоты, предполагают в российских СМИ.

«Инцидент привел к катастрофическим последствиям и влияние этого будет ощутим еще годы, - цитирует CNN заявление Сергея Верховця, координатора российского представительства международного Фонда дикой природы. «Умерла рыба, испачкалось перья птиц, отравленные животные».

Ранее сообщалось, что жуткое ЧП произошло в Норвегии на мысе Кракнесет в муниципалитете Альта. Сейсмическая активность привела к возникновению сильного сдвига. Во время природного бедствия огромный кусок земли на побережье буквально откололся от материка и начал отплывать в море, постепенно погружаясь под воду. При этом на нем располагались жилые дома.

Свидетелем катастрофы оказался норвежец, который услышал сильный шум и выглянул в окно. Увидев, что происходит, он выбежал на улицу, забрался на ближайший холм и начал снимать смещение на видео (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу вниз). На кадрах можно увидеть, как дома и машины буквально плавают в море после ЧП.

Напомним, ЧП произошло под Одессой: оползень унес жизни людей, кадры разрушений.

Как сообщала Politeka, на побережье Черного моря обрушился большой сдвиг, появилось видео.

Также Politeka писала, что страшный оползень обрушился на страну: тела детей достают из-под завалов, детали и кадры трагедии.