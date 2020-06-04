Телеведущий Александр Масляков высказался о первом годе президентства Владимира Зеленского

Свой комментарий он дал изданию KP.RU.



По его словам, он мало следит за Украиной, но все же дал оценку ситуации в стране.

"На мой взгляд, мало что изменилось на Украине, к великому моему сожалению. Не знаю, не наблюдаю, честно говоря, подробно. Но, мне кажется, говорить о том, что проблемы сразу или в течение года ушли куда-то, и независимая Украина во главе с независимым президентом Зеленским расцвела, - такого ощущения нет", - отметил он.

Также телеведущий нехотя, но все же оценил действия Владимира Зеленского на посту президента Украины.

"Давайте так тогда скажем. Президент Зеленский не так блистателен, как игрок в КВН Зеленский Вова. Вот этой формулой можно и ограничиться", - отметил он.