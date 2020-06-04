Телеведущий Александр Масляков высказался о первом годе президентства Владимира Зеленского
Свой комментарий он дал изданию KP.RU.
По его словам, он мало следит за Украиной, но все же дал оценку ситуации в стране.
"На мой взгляд, мало что изменилось на Украине, к великому моему сожалению. Не знаю, не наблюдаю, честно говоря, подробно. Но, мне кажется, говорить о том, что проблемы сразу или в течение года ушли куда-то, и независимая Украина во главе с независимым президентом Зеленским расцвела, - такого ощущения нет", - отметил он.
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Также телеведущий нехотя, но все же оценил действия Владимира Зеленского на посту президента Украины.
"Давайте так тогда скажем. Президент Зеленский не так блистателен, как игрок в КВН Зеленский Вова. Вот этой формулой можно и ограничиться", - отметил он.
Ранее российский телеведущий Александр Масляков прокомментировал назначение украинского шоумена Сергея Сивохо в Совет национальной безопасности и обороны Украины.
По его словам Владимир Зеленский должен назначать политиков на такие должности, а не «кавээновскую команду».
"Ну, я не знаю, честно говоря, я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал не кавээновскую команду, а команду политиков. Вот так я бы прокомментировал эту ситуацию», — высказался Масляков.
Напомним, Зеленский удивил новым скандальным назначением: бывший КВНщик и человек Яценюка.
Как сообщала Politeka, всплыли неизвестные детали конфликта Зеленского с Масляковым: «Был предан анафеме».
Также Politeka писала, почему Зеленский поссорился с Масляковым.