Теперь все стало на свои места

Мания величия и ярый патриотизм в РФ связан с Украиной



Такое мнение озвучил социолог и публицист Игорь Эйдман "Главреду".

По его словам, "россияне – не какие-то долбанутые патриоты, которые готовы были ради величия империи "затянуть пояса" и пойти в бой".



Социолог уверен, что все началось в 2014 году, когда в РФ раскрутили по телевидению аннексию Крыма, создали образ врага из Украины и накачали ура-патриотический психоз.

"Такой психоз всегда наступает, когда начинается война. Так было и раньше, например, во время Первой мировой войны. Когда началась та война, ура-патриотический психоз был во всех странах и городах: в Берлине, Петербурге, Париже, Лондоне толпы людей кричали "Родина или смерть!" и шли вербоваться в армию", - отметил он.

В то же время, специалист указал на то, что этот психоз "обернулся полной противоположностью".

"Через три года после 1914-го, то есть в 1917 году, люди бросали все, шинели и винтовки, и бежали, им было наплевать уже, захватят их немцы или нет – было не до этого", – напомнил он.

Социолог уверен, что похожая ситуация в РФ сложилась и после аннексии Крымского полуострова.

"В 2014 году, как раз через сто лет, в России вновь накачали этот ура-патриотический психоз. У людей было ощущение войны. Был создан образ врага", - заключил он.



Ранее мы сообщали, что актер театра и кино Валерий Чигляев высказался о патриотизме в РФ и Украине.

Он уверен, что понятие слова "патриот" в наше время имеет совсем неправильное значение.

"Определенные силы, что в России, что в Украине, когда-то заимели бренд на понятие «патриот». Есть несколько пунктов, при невыполнении которых ты не можешь считаться патриотом. Например, в России ты должен ненавидеть украинцев, а в Украине ты должен ненавидеть русских. И если ты не согласен с этим, то ты не патриот. Слово «патриот» обрело какой-то нехороший смысл", - отметил он.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.