Режиссер-документалист Игорь Лопатенок, который работал над скандальным фильмом "В борьбе за Украину", высказался о президенте РФ Владимире Путине

Так, режиссер сравнил президента России Владимира Путина с Владимиром Лениным. По его словам, их первое знакомство оставило именно такое впечатление.

Такое мнение он высказал в интервью 2019 года порталу 360.

"Мы тогда снимали в саду, возле фонтана. У меня было очень особенное впечатление. Было впечатление, что я вижу не Путина, ну, какого-то не совсем человека… будто это передо мной стоит Ленин. Я находился в Кремле, а это Ленин, а не Путин", — отметил он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что на съемках фильма об Украине, Лопатенок отметил, что Путин выглядел достаточно уставшим после множества встреч.

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Виталий Манский не побоялся раскритиковать президента РФ Владимира Путина. Так, он считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

"Путин уже не человек, а так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он.

Режиссер уверен, что однажды Путин проснется и поймет, как много ошибок он совершил, но будет поздно.

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