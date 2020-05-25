Российский "Газпром" может потерять влияние на мировом газовом рынке

Об этом говорится в материале haqqin.az.

Причиной такого переворота стало заявление министра энергетики Катара, в котором он анонсировал увеличение количества добычи газа компанией Qatar Petroleum - главным конкурентом Газпрома.

Более того, Катар не боится ценовой войне, так как является самым эффективным производителем.

"По сути, это объявление войны Газпрому и Москве, газовый экспорт которой обеспечивает существенные вливания в федеральный бюджет. Не вызывает сомнения, что мировой рынок газа, где цены за два последних года и так рухнули в 5 раз, надолго увязнет в ценовых войнах", - говорится в статье.

Эксперты, комментируя такой решение Катара, отмечают, что страна вскоре станет мировым лидером на рынке СПГ.

"Цель Катара - любой ценой занять первое место на мировом рынке СПГ", - отметил российский эксперт.

В то же время, российский Газпром потерпает от фантастических убытков, и уже в этом году может потерять до $20 млрд долларов от экспорта.

Более того, подписание Турцией и Катаром валютного свопа на $15 миллиардов и снижении в семь раз экспорт российского газа в Турцию говорит о том, что надежда в РФ остается только на Китай, но газопровод «Сила Сибири» не оправдывает своих ожиданий. В таком случае стоимость газа продолжит снижаться и России будет невыгодно продавать голубое топливо по своей цене.

Напомним, 9 марта в России настал черный день – из-за падения цен на нефть резко подскочил курс доллара и евро.

Тогда доллар торговался на уровне 72,8 рубля, а евро оценивался в 82,9 рубля.

В последний раз доллар превышал отметку в 73 рубля в марте 2016 года, евро не поднимался выше 83 рублей с февраля 2016 года, отмечает агентство.

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