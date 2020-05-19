Российский актер Олег Басилашвили раскритиковал пропагандистов за призывы к войне на Донбассе

Он осудил россиян, которые поддерживают конфликт, во время интервью изданию "Росбалт" в 2017 году, передает Politeka.net.

Звезда фильма "Мастер и Маргарита" обратил внимание на ненависть и агрессию, которую провоцируют пропагандисты. По его словам, тех, кто поддерживает боевые действия, нужно самих отправлять на войну.

"Я бы хотел, чтобы мерзавцы, которые сейчас муссируют тему противостояния, сами оказались в смертельном бою. Чтобы хотя бы одного из них положить в окоп, на передовую. Я имею в виду всех, кто волей или неволей раздувает противоборство, агрессию и войну", - отметил артист.

Олег Басилашвили уверен, что нужно ввести уголовное наказание за подобные провокации. По его мнению, к ответственности в суде следует привлекать как россиян, так и иностранцев.

"И война в Донбассе, и проблема Крыма вызваны всеобщим нагнетанием ненависти. Мне казалось, что ХХI век принесет возможность решать многие вопросы нравственным путем. Я надеялся, люди поймут, что убивать друг друга — это преступление, даже на войне. Что нельзя сжигать напалмом, бросать бомбы, отрывать руки и ноги. Что это зверство", - подчеркнул актер.

Знаменитость также устыдился своей родины, которая оказалась агрессором:

"Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей… Каким образом моя великая, прекрасная родина оказалась в этом ряду? До чего же мы ее довели?.. Я недоумеваю — как можно опуститься до того, чтобы призывать к новой войне?".

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