Оккупированный Крым семимильными шагами приближается к водному коллапсу

Во что превратилось одно из крупнейших водохранилищ полуострова, Симферопольское, показала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

На опубликованных фотографиях – камни, песок и скелеты рыб там, где когда-то была вода. Как видно на снимках, уровень воды упал просто критически, и столица Крыма оказалась перед угрозой остаться без водоснабжения.

«Симферополь. Водохранилище. Зверь уже тут пушной...», – подписала снимки автор.

По информации СМИ, объем воды в водохранилищах полуострова уменьшился практически в два раза по сравнению с прошлым годом. В мае 2019 года запас воды составлял 204,955 млн куб. метров что на 110,175 млн куб. метров больше, чем в мае этого года.

Несмотря на очевидную катастрофу, подконтрольный Москве «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов убеждал, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.

Однако фотографии в соцсетях свидетельствуют о прямо противоположном.

Симферопольское водохранилище было создано в 1954 году и предназначено для водоснабжения, орошения и нужд ГРЭС.

Оно обеспечивает водой Симферополь и некоторые населённые пункты района. Питается из реки Салгир. Максимальная ширина водохранилища 1500 метров, площадь зеркала 317 га, средняя глубина 11 метров, а максимальная глубина доходит до 32 метров. В водохранилище впадает несколько балок и оврагов, которые в результате заполнения водой превратились в заливы. Вокруг водохранилища расположена охранная зона, в которой запрещены все виды хозяйственной деятельности.

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