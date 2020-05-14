Российский певец Леонид Агутин назвал способ разрешить вооруженный конфликт между Россией и Украиной

Как-сообщает Politeka.net, музыкант еще в 2014 году прокомментировал ситуацию в интервью "Комсомольской правде". Он выразил свое мнение во время "Новой волны".

Леонид Агутин отметил, что тесно связан с Украиной: здесь у него есть родственники и друзья. Его супруга, Анжелика Варум, тоже имеет украинские корни.

"Я люблю Украину и знаю очень хорошо эту страну. Мой прадед - украинец, эта страна - родина моей жены. Муж моей мамы и половина моих друзей тоже родились в Украине", - заявил певец.

По словам Леонида Агутина, он часто поет украинские песни и знает украинский язык, на котором смотрит новости. Его очень огорчили события в Крыму и на Донбассе. Музыкант уверен, что есть надежный способ достичь мира.

"Все, что сейчас происходит между Россией и Украиной, - прискорбно... И в то же время мне становится очень обидно, когда меня начинают обвинять в том, что я - россиянин... Единственный путь уладить конфликт - двусторонний поиск компромиссов", - объяснил Леонид Агутин.

Знаменитость уверен, что основная причина, которая мешает украинцам и россиянам помириться - пропаганда в российских СМИ. По его мнению, нужно общаться и решать вопросы напрямую:

"Главная проблема сейчас в том, что люди не разговаривают друг с другом, идет только поток информации от СМИ к аудитории. А нам нужно больше разговаривать между собой... Не может быть огромная страна плохих людей, не может быть такого, что плохие напали на хороших, или наоборот. Так не бывает!".

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