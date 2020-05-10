Популярная украинская певица Настя Каменских поздравила маму с праздником и поразила сходством с ней
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Happy Mother’s Day», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Каменских позирует вместе с мамой с привычной для себя прической – кудряшками. При том ее поклонники обратили внимание на схожесть женщин.
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«Боже, как две капли», «Вау, какие красотки», «Ох и кудряшки», «какие кици», «Настя, ты просто супер», «какая красавица мама 😍», «Это ваша мама!!!!!!! Красотки вы обе», - пишут они.
Как сообщалось ранее, Настя Каменских поделилась новым трогательным видео со своего скромного семейного праздника с Потапом.
Популярная украинская певица показала, как отметила свой день рождения на карантине в компании мужа. Новым видео Каменских поделилась на своей странице в Инстаграм.
На кадрах Настя веселится на веранде их с Потапом дома в компании своего мужа. Потап выносит любимой торт с зажженными свечами, а именинница радостно хлопает в ладоши и задувает их. Настя буквально сияет от счастья, позируя на камеру в нежном белом платье с глубоким декольте.
Напомним, Каменских в платье "для беременных" взбудоражила долгожданной новостью.
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Также Politeka писала, что уставшая Настя Каменских рассказала о своем тяжелом состоянии: "Никогда не думала о смерти, а тут...".