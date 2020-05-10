Известная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", показала свою маму и написала трогательное поздравление

На фото Кравец позировала в белой блузке и длинной черной юбке. На теле можно увидеть ленту "Выпускник 1993", а значит фото еще школьных годов. Можно заметить, как Елена совсем не изменилась, но преобразилась в лучшую сторону за 30 лет. Рядом стояла в красной блузке и черной юбке, а также очках, мама актрисы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моей мамы нет в Инстаграм, она «на вы»с компьютером (это пока, говорит:) и ей порой сложно успеть за всеми нами. Но она знает толк в литературе, разбирается в людях, классно шьёт ( юбка на фото- ее рук@дело) и элегантно пьёт кофе- в изящной чашке и в прикусочку с конфетой. А ещё у неё до сих пор очень молодой голос и страсть к новым шмоточкам", - написала Елена под фото, поздравляя всех с "Днем матери".

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков за 7 минут и написали несколько комментариев:

"Поздравляю тебя Леночка от всей души. Ты замечательная мама для своих детей", "Леночка, и вас с праздником".

Ранее мы сообщали, что звезда "Квартала 95" Елена Кравец призналась, как ей удается сохранять баланс между работой и личной жизнью.

В частности, ведущий спросил у звезды "Квартала 95", как нужно придерживаться баланса между работой и личной жизнью.

Елена Кравец откровенно призналась, что она задает себе этот вопрос на протяжении нескольких лет.

Напомним, дерзкая дочь Кравец из "Квартал 95" забралась на мост ради эффектных фото

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