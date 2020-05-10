Меган Маркл и принц Гарри в полной секретности переехали в США 

Журналистам рассказали, в каких условиях проходил переезд герцогов Сассекских. Как оказалось, супруги предпочли, чтобы перелет проходил в строжайшей секретности.

На днях стало известно, как именно герцоги Сассекские смогли добраться до США в марте.

меган маркл, принц гарри

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Как оказалось знаменитая пара покинула Великобританию на частном самолете Тайлера, стоимость такого джета – 120 миллионов фунтов стерлингов, то есть были потрачены миллионы. Пока они добирались до Калифорнии, то сделали по пути несколько остановок. Никто не знал об их путешествии в этот день, ведь все проходило в строжайшей секретности.

Стоит напомнить, что самостоятельная жизнь Меган Маркл и принца Гарри началась с 1 апреля, сейчас они временно обосновались в Лос-Анджелесе на вилле магната Тайлера Перри. Особняк в котором они живут стоит порядка 18 миллионов долларов. Герцогиня выбрала это место новым домом, ведь в Лос-Анджелесе живут ее подруги Серена Уильямс и Эбигейл Спеснер.

меган маркл, принц гарри

Также новая жизнь для герцогов Сассекских стала настоящим испытанием. Супруги потратили баснословную сумму денег на телохранителей, чтобы уберечь свою жизнь от вездесущих журналистов.

Также Меган ввязалась в судебные разбирательства. Она подала в суд на журналистов, которые ранее без разрешения опубликовали ее переписку с отцом. Говорят, Гарри начал скучать по королевской семье. Маркл переживает, что принц в какой-то момент сорвется в Великобританию.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.