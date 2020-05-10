Меган Маркл и принц Гарри в полной секретности переехали в США

Журналистам рассказали, в каких условиях проходил переезд герцогов Сассекских. Как оказалось, супруги предпочли, чтобы перелет проходил в строжайшей секретности.



На днях стало известно, как именно герцоги Сассекские смогли добраться до США в марте.

Как оказалось знаменитая пара покинула Великобританию на частном самолете Тайлера, стоимость такого джета – 120 миллионов фунтов стерлингов, то есть были потрачены миллионы. Пока они добирались до Калифорнии, то сделали по пути несколько остановок. Никто не знал об их путешествии в этот день, ведь все проходило в строжайшей секретности.

Стоит напомнить, что самостоятельная жизнь Меган Маркл и принца Гарри началась с 1 апреля, сейчас они временно обосновались в Лос-Анджелесе на вилле магната Тайлера Перри. Особняк в котором они живут стоит порядка 18 миллионов долларов. Герцогиня выбрала это место новым домом, ведь в Лос-Анджелесе живут ее подруги Серена Уильямс и Эбигейл Спеснер.

Также новая жизнь для герцогов Сассекских стала настоящим испытанием. Супруги потратили баснословную сумму денег на телохранителей, чтобы уберечь свою жизнь от вездесущих журналистов.

Также Меган ввязалась в судебные разбирательства. Она подала в суд на журналистов, которые ранее без разрешения опубликовали ее переписку с отцом. Говорят, Гарри начал скучать по королевской семье. Маркл переживает, что принц в какой-то момент сорвется в Великобританию.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.