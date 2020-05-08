Советский, российский и армянский актер Армен Джигарханян не побоялся открыто обратится к президенту РФ

Он вспомнил, как во время съемок в документальном фильме о Нурсултане Назарбаеве встретился с Владимиром Путиным.

"Я ему сказал: "Россия – плохая страна, потому что вы один ею руководите". Нашел в себе наглость это сказать. Путин – глава государства, но кроме его мнения есть второе, третье, даже четвертое! А сегодня получается, что мы все, простите за грубость, стали раком и повторяем: "Пусть Путин будет хорошим", - заявил актер.

Кроме того, он уверен, что времена, когда в СССР людям все навязывали - закончилось, и пора президенту это понять.

"Но он не может, для этого ему в лицо надо правду сказать. Мы же выбрали его руководить страной, значит, и требовать с него должны: мол, это не продавайте, а вон то давайте купим. Получили, наконец, право выбора. В СССР больше 70 лет нам указывали, кого выбирать. Мы по заказу играли в футбол, в кино, в театр. Называлось соцреализмом, хотя никто до сих пор не знает, что это такое", - заключил он.

Стоить отметить, что он не только отказался в свое время подписывать письмо в поддержку российского президента Владимира Путина, но и раскритиковал агрессивные действия России по отношению к Украине.

Легенда кино и театра не понимает, как украинцы и россияне могут враждовать между собой. Свое отношение ко всему, что происходит между двумя государствами, он описал армянской пословицей: «Один дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут».



Напомним, легендарного артиста увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщала Politeka, бывшая жена Джигарханяна получила приговор.

Также Politeka писала, что уход Караченцова подкосил Джигарханяна.